Nog tien dagen voor gouden tip in zaak Mike Venema

WILLEMSTAD – Met nog slechts tien dagen op de klok, roept de Peter R. de Vries Foundation op tot het delen van cruciale informatie over de dood van Mike Venema op Curaçao. Een beloning van €100.000 wordt uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de verantwoordelijke(n) voor zijn mysterieuze dood. De deadline voor het indienen van deze tip is vastgesteld op 29 februari 2024.

In juli 2019 werd Mike Venema, na bijna een jaar vermist te zijn, dood aangetroffen op de bodem van de Caribische Zee, in zijn auto. Ondanks uitgebreid onderzoek zijn er weinig aanknopingspunten en blijft de zaak onopgelost. De Foundation hoopt met de uitgeloofde beloning essentiële informatie te verkrijgen die kan leiden tot een doorbraak in deze zaak.

Mike Venema, die vol plannen zat en een positieve levensinstelling had, verdween spoorloos in september 2018. Zijn auto, met daarin zijn stoffelijke resten, werd vlak bij het vliegveld van Curaçao gevonden. De politie en het Openbaar Ministerie van zowel Curaçao als Nederland beschouwen zijn dood als een misdrijf, gezien de omstandigheden rondom zijn verdwijning en de staat waarin hij werd gevonden.

Kelly de Vries, directeur van de Peter R. de Vries Foundation, benadrukt het leed van de familie Venema. Na jaren van onzekerheid over het lot van hun enige zoon, zijn beide ouders van Mike inmiddels overleden zonder antwoorden op hun vragen. “We blijven strijden voor gerechtigheid voor Mike, in de hoop dat iemand met essentiële informatie naar voren komt,” aldus De Vries.

De Foundation heeft in de afgelopen maanden diverse tips ontvangen, maar hoopt dat de aankondiging van deze aanzienlijke beloning mensen zal motiveren om cruciale informatie te delen. De oproep is zowel gericht aan mensen die uit morele overwegingen willen spreken, als aan degenen die gemotiveerd worden door de financiële beloning.