WILLEMSTAD – Twee coronapatiënten die waren opgenomen in het CMC mochten weer naar huis. Er liggen nu in totaal nog zes coronapatiënten in het ziekenhuis, de helft daarvan ligt op de IC. Daarbij hoort ook nog steeds de coronapatiënt afkomstig uit Sint Maarten.

Veertien mensen testten gisteren positief op het coronavirus, waarbij het in vier gevallen om geïmporteerde cases ging. Ook konden er elf personen weer uit isolatie. Het aantal actieve besmettingen op Curaçao stijgt daarmee licht naar 122.

