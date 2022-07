Nol Hendriks terug bij Koninkrijkrelaties als hoofd Financiën en Economie

Nol Hendriks is weer terug bij Koninkrijksrelaties. Met ingang van 1 september 2022 wordt hij hoofd Financiën en Economie Koninkrijkrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij is nu plaatsvervangend directeur Financieel Economische Zaken, afdelingshoofd Control bij het ministerie van BZK. Hij vervulde daarvoor meerdere managementfuncties. Nol studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Hendriks is een oude bekende bij KR. Van 2010 tot 2015 was hij hoofd Samenwerkingsbeleid. Daarvan zij hij destijds: “De meest intensieve baan tot op heden. Werken voor de eilanden, is vooral werken in Den Haag. daar liggen de keuzen over het voorzieningen in de landen en op Caribisch Nederland. Ambities, middelen, verleden en menselijkheid proberen te verenigen en beleid uit te voeren.”

De opdracht van de afdeling Financiën en Economie Koninkrijksrelaties is het bevorderen van een stabiele financieel-economische ontwikkeling in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

René Bagchus, directeur Koninkrijksrelaties/Caribisch Nederland zegt blij te zijn met de komst van Nol. “Hij is door zijn brede en ruime ervaring goed bekend met de financiële en bestuurlijke processen in het Haagse en ook met de eilanden. Met de komst van Nol wordt ons Managementteam versterkt met een ervaren vakman. Zijn inzichten kunnen we goed gebruiken bij de verdere doorontwikkeling.”

Nol Hendriks zelf draagt Koninkrijksrelaties een warm hart toe. “Het uitdagende in deze functie is voor mij de combinatie van een stevige bestuurlijke opgave, veel interdepartementaal contact, de maatschappelijke uitdagingen van en voor zes eilanden en samen met een mooi team van collega’s het verschil te maken. Een eer om dat weer te mogen doen.”