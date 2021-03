293 Gedeeld

De avondklok wordt teruggezet naar 22.00 uur en is van kracht tot 4.30 uur. De maatregel gaat per direct in.

De noodregeling is daarnaast verlengd met 90 dagen. Restaurants en Trukipans moeten sluiten om 21.00 uur.

Het is volgens Eugene Rhuggenaath duidelijk dat de nieuwe variant sneller verspreid wordt. Daarom moeten er maatregelen genomen worden. Het is beter om onmiddellijk maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gehele economie stil gelegd moet worden.