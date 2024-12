Buitenland Noodtoestand uitgeroepen in Trinidad en Tobago na gewelddadig weekend Maarten Schakel 30-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Trinidad en Tobago heeft de noodtoestand afgekondigd na een weekend vol geweld. Het aantal moorden in de eilandstaat is dit jaar opgelopen tot 623, een schokkend hoog aantal in een land met 1,5 miljoen inwoners. Bijna de helft van deze moorden is volgens de politie gerelateerd aan bendegeweld en georganiseerde misdaad.

In de afgelopen dagen vonden meerdere dodelijke schietpartijen plaats. Vijf mannen werden in de nacht van zondag op maandag doodgeschoten in een wijk bij de hoofdstad Port of Spain. Zaterdag werd een man vermoord voor een politiebureau, en vrijdag kwam een 57-jarige vrouw om het leven terwijl ze haar zoon ophaalde uit een ziekenhuis in San Fernando.

Extra bevoegdheden

De noodtoestand geeft de politie en het leger extra bevoegdheden. Ze mogen mensen zonder aanklacht vasthouden en woningen doorzoeken zonder bevel. Premier Keith Rowley zei in een verklaring dat hij teleurgesteld is in het aantal moorden en riep de autoriteiten op om hard op te treden tegen criminelen.

Mogelijke wraakacties

Hoewel er geen avondklok komt, waarschuwde minister van Justitie Stuart Young voor mogelijke wraakacties tussen bendes. “Deze aanvallen kunnen de openbare veiligheid in gevaar brengen,” zei Young tijdens een persconferentie. Hij erkende dat de misdaad in de afgelopen tien jaar flink is toegenomen, ondanks de inspanningen van de overheid.

President Christine Kangaloo verklaarde dat de noodtoestand nodig is vanwege de ernstige bedreigingen voor de veiligheid van het publiek.

De laatste keer dat Trinidad en Tobago de noodtoestand uitriep, was in 2021 tijdens de coronapandemie.

