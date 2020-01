‘Nostalgia’ over Wim Statius Muller in de Movies

9 Gedeeld

De documentaire ‘Nostalgia, the music of Wim Statius Muller’ wordt 9 januari vertoond in de Movies in Punda. De film is geregisseerd door Alaric Smeets.

Om Wim te eren, wordt Nostalgia na 5 jaar opnieuw getoond. Alle opbrengst gaat naar het Alex Alberto Filmfonds. Het enige filmfonds op Curaçao dat filmmakers helpt bij het ontwikkelen van documentaires zoals Nostalgia.

Curaçaose Chopin

Wim Statius Muller was een Curaçaose componist en pianist, bijgenaamd “Curaçaose Chopin” voor zijn romantische pianostylingen. Hoewel hij afgestudeerd was in Juilliard, begon zijn muzikale carrière pas echt nadat hij zich had teruggetrokken uit een carrière in beveiliging en contraspionage.

Bij de première op 23 september 2013: Filmmaker Alaric Smeets (l), Muziekmaker Wim Statius Muller (r)

Beluister hier een reportage voor NOS radio gemaakt tijdens de première in 2013

Afgelopen 31 augustus stierf Wim. Na zijn dood kregen we veel verzoek om de documentaire Nostalgia opnieuw te laten zien. 26 januari 2020 Wim zou 90 zijn geworden.

Naast de familie van Wim zal regisseur Alaric aanwezig zijn. De film komt zeer goed tot zijn recht op het grote scherm en het mooie geluid.

Wanneer: donderdag 9 januari 2020

Tijd: 19:45 – 21:30

Waar: The Movies Otrobanda

Tickets: Naf. 50, -, inclusief 1 frisdrank en een kleine zoute popcorn

Kaarten beschikbaar bij: Het kantoor van Caribbean Filmcom (Van Engelenweg 6B). Neem contact op met Michel Drenthe via michel@filmcom.nl of 738 62 06/562 54 54. Of bij het Curaçao Film Office. Neem contact op met de filmcommissaris Eloise Van Wickeren op eloise.vanwickeren@gobiernu.cw of +5999 529 8915 (ook Whatsapp)

Over het Alex Albert Film Fund

Het Alex Alberto Filmfonds is het eerste en enige stimuleringsfonds waarmee het Prins Bernhard Cultureel Fonds Caribisch Gebied de ontwikkeling van filmplannen tot zogenaamde behandelingen wil bevorderen – de verkorte versie van een script of scenario – voor films en cinematografische kwaliteitsdocumentaires op Curaçao. Het Prins Bernhard Cultureel Fonds betaalt elk jaar een of meer stipendia.

Om geld in te zamelen voor de komende 2 jaar van het Alex Alberto Film Fund-programma brengen we hulde aan The Music of Wim Statius Muller. Doe mee met deze prachtige film en steun de volgende generatie Curaçao-filmmakers op Curaçao. Alle winst gaat naar het Alex Alberto Filmfonds.

Over Wim Statius Muller

Wim Statius Muller werd geboren op Curaçao en groeide op in de wijk Otrobanda van de muzikant. In 1949 begon hij zijn studie aan de Juilliard School of Music in New York City, waar hij in 1954 zijn master behaalde.

Wim Statius Muller, twee weken voor zijn overlijden op 31 augustus 2019

Kort daarna werd hij benoemd tot assistent-professor aan de Ohio State University waar hij tot 1960 les gaf. In dat jaar keerde hij terug naar Curaçao waar hij begon een nieuwe carrière bij de overheid. Deze nieuwe weg was om hem, via Nederland en Brussel, naar de hoogste niveaus van NAVO-inlichtingen te brengen.

Wim is in 1995 met pensioen gegaan bij de NAVO en heeft sindsdien internationaal op een aantal podia opgetreden. In 2012 ontving hij de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de grootste culturele eer van Nederland, voor zijn bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur.