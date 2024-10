Politie en Justitie Notaris Kleinmoedig hoeft maar deel van verduisterd geld terug te betalen Dick Drayer 20-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het gerechtshof op Curaçao heeft voormalig notaris Johnny Kleinmoedig niet alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden opgelegd, maar ook besloten dat Kleinmoedig een bedrag van 283.140 Antilliaanse gulden moet afstaan. Dit besluit volgt op een verzoek van het Openbaar Ministerie om 1,4 miljoen gulden te confisqueren. Kleinmoedig had hoger beroep aangetekend tegen een eerdere uitspraak, waarbij hij stelde dat de genoemde bedragen niet klopten.

Het Hof zegt nu dat er onvoldoende bewijs is voor volledige verduistering, zoals het Openbaar Ministerie stelt. Op basis van een rapport van het Stichting Belastingaccountantsbureau wordt geconcludeerd dat 19,5 procent van het bedrag van 1,4 miljoen gulden verduisterd is. Dit komt neer op een bedrag van 283.140 gulden, dat nu moet worden terugbetaald.

Het geld, dat bestemd was voor cliënten, gebruikte hij onder andere voor de aankoop van een stuk grond in Bottelier, voor de bouwwerkzaamheden op dit kavel en voor de aankoop van een auto en een piano van Steinway&Sons. In september 2021 werd hij veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf en werd hij onmiddellijk in hechtenis genomen.

Hij meldde zich destijds vrijwillig bij de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou, waar hij twee weken vastzat. De rechtbank oordeelde later dat er geen vluchtgevaar was, waardoor Kleinmoedig op vrije voeten werd gesteld in afwachting van zijn hoger beroep.

Het nieuwe vonnis van zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf betekent dat Kleinmoedig niet opnieuw de cel in hoeft, mits hij zich aan de voorwaarden houdt die door het gerecht zijn opgelegd. Het hof hield rekening met het feit dat Kleinmoedig, als bekend persoon in de gemeenschap, al veel negatieve publiciteit heeft ervaren door deze zaak.

Kleinmoedig mag ook vijf jaar lang zijn beroep als notaris niet uitoefenen. Het hof heeft bij het vonnis rekening gehouden met de publieke aandacht en negatieve commentaren die Kleinmoedig heeft gekregen in de gemeenschap.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

0