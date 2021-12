November topmaand voor toerisme op Curaçao

18 Gedeeld

Ruim 37.000 toeristen kwamen in november naar Curaçao om vakantie te vieren. Dat meldt Het Curaçaose Toerismebureau CTB. Dat is maar 1000 minder dan dezelfde maand in 2019, net voor corona.

Ruim 23.000 bezoekers kwamen uit Nederland. Voor de vijfde opeenvolgende maand is dat aantal hoger dan voor de uitbraak van de coronapandemie.

Duitsland leverde in november ruim 1.200 toeristen en België ruim 500. Informatie verzameld uit de immigratiekaarten tonen aan dat Europese bezoekers gemiddeld 11 nachten verbleven. In 2019 was dat nog negen nachten. 56 procent van de Europese bezoekers verbleven in resorthotels.

Verenigde Staten

Vanuit de Verenigde Staten kwamen bijna 4.500 bezoekers. Zeventig procent van hen verblijft in resorthotels. Gemiddeld blijven Amerikanen iets korter dan Nederlanders: bijna zeven dagen.

Vanuit de Zuid-Amerikaanse regio verwelkomden Curaçao bijna 3.500 toeristen. De meesten van hem komen uit Colombia en daarna Brazilië.

Uit de Caribische regio kwamen ruim 1.600 verblijfbezoekers, voornamelijk van de Nederlandse Koninkrijkseilanden.

29 cruiseschepen meerden in november aan en die brachten ruim 41.000 dagjesmensen naar het eiland.

CTB zegt dat november de best presterende maand is sinds de reisbeperkingen zijn opgeheven.