NPO onderzoekt mogelijkheid volledig TV-aanbod online beschikbaar te stellen voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten

2 Gedeeld

De Nederlandse Publieke Omroep onderzoekt de mogelijkheid om het complete aanbod aan programma’s online beschikbaar te stellen voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat schrijft de Nederlandse minister Arie Slob in antwoorden op vragen van de Tweede Kamer.

Of en wanneer het aanbod ook beschikbaar komt is niet duidelijk. Op dit moment kunnen bepaalde programma’s op die eilanden niet via internet bekeken worden, vanwege de rechten. Vaak gaat het om live-uitzendingen en sportwedstrijden.

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn sinds 10 oktober 2010 onderdeel van Nederland, waardoor daar wel het volledige aanbod van de publieke omroep online bekeken kan worden. Overigens moet je dan wel een Nederlands IP-adres of een IP-adres met een van de eilanden als landcode hebben.

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten horen wel bij het Nederlands Koninkrijk, maar behoren niet tot de interne markt van de EU. Dit betekent onder meer dat EU-regelgeving over films en televisieprogramma’s niet van toepassing is voor deze landen.

BVN

De NPO heeft onder andere als wettelijke taak om media-aanbod te verspreiden voor Nederlandstaligen in het buitenland. Dat doet de NPO via de dienst BVN, die via satelliet en internet beschikbaar is. Dus ook op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Op de website, in de BVNapp en via de satelliet kan men de livestream en content van BVN afspelen, waar een geselecteerd aanbod beschikbaar is van de programma’s van de publieke omroep.

VPN

Wie online toch wil kijken naar geblokte content van de Nederlandse Publieke Omroep met daarvoor een VPN-service starten. Daarbij krijgt de gebruiker een Nederlands IP-adres toegewezen, waardoor de software van NPO veronderstelt dat de kijker in Nederland is. Het gebruik van VPN is legaal.

Op de eilanden is daarnaast een wildgroei aan TV-kastjes die tegen een kleine vergoeding content uit honderden landen aanbiedt, waaronder ook Nederland. Dat is in veel gevallen wel illegaal, omdat er geen vergoedingen aan de aanbieders wordt betaald.