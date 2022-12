NPO praat met Antillianen in Rotterdam over excuses slavernijverleden

Maandag 12, donderdag 15 en vrijdag 16 december staat de gele bus van het Radio 1 programma 5 Dagen (NTR/PowNed) met presentator Waldy van Geenen en verslaggever Rens Turk in Rotterdam, om precies te zijn in de wijk Hoogvliet. Live van 20.00 tot 20.30 uur op NPO Radio 1.

Er is opschudding ontstaan over het excuus dat het kabinet gaat maken voor het slavernijverleden. Het kabinet wil op 19 december in Nederland, Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk excuses aanbieden voor het leed dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan. Maar een vijftal Surinaamse organisaties is ontevreden over de datum en de aanpak en spant een kort geding aan tegen het kabinet.

Ondertussen laten Antilliaanse organisaties nauwelijks van zich horen, terwijl ze wel mee praten over de aanpak en de invulling van de herstelagenda. Op de Caribische eilanden leven veel nazaten van de tot slaaf gemaakten die de sporen en doorwerking van het slavernijverleden nog tot op de dag van vandaag ondervinden. Er is armoede en ongelijkheid op eilanden als Curaçao, Bonaire en Aruba. In hoeverre heeft dat te maken met het slavernijverleden en hoe kijken Antillianen aan tegen de hele discussie over het excuus?

5 Dagen strijkt neer in de wijk Hoogvliet in Rotterdam waar ruim de helft van de mensen met een niet westerse achtergrond van Antilliaanse afkomst is. Wat is de betekenis van een excuus voor hen? Hoe groeit het bewustzijn over het slavernijverleden bij de jonge generaties en wat zou er moeten gebeuren om het berokkende leed enigszins recht te zetten?

5 Dagen live vanaf Villa Vonk in Rotterdam-Hoogvliet. Maandag 12 december, donderdag 15 december en vrijdag 16 december van 20.00 tot 20.30 uur op NPO Radio 1 (dinsdag en woensdag heeft 5 Dagen deze week geen uitzending i.v.m. de halve finales van het WK Voetbal).