NRC: Caribisch Nederland kijkt naar ‘Amaliaatje’ en ziet symbool van integriteit en stabiliteit

NRC – Op het dorpsplein van Windwardside op Saba wordt een baby in de armen van Amalia geduwd. Het is haar al vaker overkomen de afgelopen dagen. De prinses lacht, laat de omstanders foto’s maken. Laat zich omhelzen door peuters. Geeft high fives, schudt handen. Kijkt naar voorstellingen, luistert naar presentaties over natuur, cultuur, geschiedenis. En overal klinkt: „Amalia. Amalia. Amalia!”

Het kan snel misgaan, een eerste bezoek aan overzeese delen van een koninkrijk. De Britse William en Kate werden vorig jaar in de Gemenebestlanden Belize, Jamaica en de Bahama’s verwelkomd met demonstraties, eisen voor herstelbetalingen voor de slavernij, en een roep om de monarchie af te schaffen.

Niet in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Daar valt op straat op dat de frustraties van de bewoners vooral gericht zijn tegen de eigen politici en die van Nederland. Niet tegen de koning. Laat staan tegen zijn dochter.