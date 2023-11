NTR komt met driedelige documentaireserie over Kerwin Duinmeijer, 40 jaar na zijn dood 

HILVERSUM – In de driedelige documentaireserie KERWIN blikt NTR terug op de tragische dood van de 15-jarige Curaçaose jongen Kerwin, die in de nacht van 20 op 21 augustus 1983 in Amsterdam op straat werd doodgestoken door een jonge skinhead.

Kerwin Duinmeijer, wiens echte naam Kerwin Lucas is, werd hierdoor ongewild het icoon van racistisch geweld. De serie is een gedetailleerde reconstructie van een gruwelijke moord en de gigantische impact van zijn dood op velen, zoals Kerwin’s jongere broer Purly Lucas en pleegzus Nicoline Duinmeijer.

De drieluik KERWIN is vanaf dinsdag 12 december te zien op NPO Start/NLZiet.

Verhaal

Purly Lucas blikt veertig jaar na dato terug op de moord op zijn broer Kerwin. Hij neemt ons mee naar zijn vroege jeugd en het moment dat hij samen met zijn grote broer en hun moeder vanuit Curaçao naar Amsterdam verhuisden.

Hier raakte Kerwin innig bevriend met buurjongen Eric Duinmeijer. Kerwin bracht veel tijd door bij de familie Duinmeijer. Purly bezoekt zijn vader op Curaçao, die nooit eerder met hem over het grote verlies van zijn zoon heeft gesproken. En hij keert terug naar het huis en de tuin van de familie Duinmeijer, waar de deuren altijd voor de broers openstonden.

Purly Lucas in gesprek met zijn vader op Curaçao