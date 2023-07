Nultarief invoerrechten voor elektrische voertuigen

WILLEMSTAD – Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) heeft groen licht gegeven voor het introduceren van een nultarief op de import van elektrische voertuigen en onderdelen. Dit verzoek kwam van de Kamer van Koophandel en zal van toepassing zijn op een breed scala aan voertuigen.

Dit nultarief geldt voor het importeren van elektrische tractoren, bussen voor meer dan tien personen, vrachtwagens voor goederenvervoer en speciale voertuigen zoals brandweerwagens, kraanwagens en betonwagens. Bovendien valt de invoer van motorfietsen en elektrische fietsen ook onder dit nultarief.

Silvania heeft de douane al opdracht gegeven om dit nieuwe tarief in te voeren en om de zogenaamde ALDA-wet te wijzigen om deze nieuwe maatregel te ondersteunen.

Billy Jonckheer, voorzitter van de KvK, heeft in een brief van 12 juli 2023 zijn hoop uitgesproken op een snelle implementatie van dit nultarief. Dit kan een belangrijke stap zijn in het stimuleren van de overgang naar elektrisch rijden in het land.