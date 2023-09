Nummer 25 wordt nooit meer gedragen bij de Braves: Andruw Jones met pensioen

WILLEMSTAD – Andruw Jones is inmiddels al negen jaar met honkbal-pensioen, maar hij is dit weekend voorafgaand aan de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates geëerd door zijn oude club Atlanta Braves. De in Curaçao geboren Jones speelde 12 jaar voor de Braves en sloeg in zijn carrière meer dan 400 home runs.

Niet alleen de honkballer zelf gaat met pensioen, maar ook zijn rugnummer 25 gaat met ‘pensioen’. Zijn rugnummer zal niet meer door een andere speler van Atlanta Braves worden gedragen. Het is de elfde keer dat de Braves op deze manier een honkballer eren. Daarnaast heeft hij ook een plek in de Hall Of Fame van de club gekregen.

Voor “The Curaçao Kid,” die op 19-jarige leeftijd al indruk maakte in de Verenigde Staten, lijkt dit een stap in de richting van de Hall of Fame van Major League Baseball.

Andruw Jones, bijgenaamd “The Curaçao Kid,” sloeg de bal maar liefst 434 keer het stadion uit tijdens zijn carrière. Maar nog belangrijker is dat hij wordt beschouwd als een van de beste verdedigende spelers in de geschiedenis van het honkbal.

Sinds 1993 woont de voormalige Oranje-international, die tegenwoordig assistent is van Hensley Meulens bij het Koninkrijksteam, in Amerika. “Als je dit spel speelt, denk je niet aan dit soort dingen. Je denkt aan winnen, aan kampioenschappen. Dat de Braves mij deze grote eer toekennen, is iets om nooit te vergeten.”

Andruw Jones verliet Curaçao dertig jaar geleden en groeide uit tot een legende in de Verenigde Staten. Het begon allemaal toen coach Bobby Cox hem in de beslissende Game 7 van de play-offs in 1996 tegen de St. Louis Cardinals liet debuteren, op 19-jarige leeftijd.

Deze beslissing werd aanvankelijk als gewaagd beschouwd, maar Jones sloeg meteen een homerun. Dat herhaalde Jones op 20 oktober 1996, tegen de New York Yankees. Hij werd hij daadwerkelijk de jongste speler ooit die een homerun sloeg in de World Series. En dat werden er zelfs twee, een superster was geboren.

Vooraf aan de wedstrijd zei Jones: “Dat ze me deze grote eer toekennen, is iets om nooit te vergeten. Dit is iets groots voor de kinderen op Curaçao die mij hebben zien spelen en die nu dromen van een carrière als professioneel honkballer. Ik wil hen hoop geven dat ze iets als dit kunnen bereiken. Hoewel er op het hele eiland mensen voetballen en basketballen, staat honkbal op Curaçao op nummer één.”