Nuto Wawoe’s uitlevering aan Curaçao wordt pas twee mei behandeld in Santa Domingo

SANTO DOMINGO – NLS-kopstuk Urvin Laurence Wawoe, alias Nuto moet nog tot drie mei wachten voordat de rechtbank van Santa Domingo uitspraak doet over zijn uitlevering via Nederland aan Curaçao.

Zijn advocaat vroeg om meer tijd en kreeg die. Bovendien is er dan gelegenheid om een Papiaments-sprekende van Curaçao te halen. Het OM daar verdenkt Nuto onder andere van witwassen van geld, drugshandel en moord.

Tien dagen geleden werd hij en nog twee andere verdachten die gelieerd zijn aan de Mocro Maffia in Nederland aangehouden.

De rechters van de tweede strafkamer van het Hooggerechtshof hebben verder preventieve hechtenis opgelegd aan de Nederlanders Terence Angelo Richard de Vries en Denis Goedee, beiden gelinkt aan het Mocro Mafia-netwerk in Nederland. Hun uitleveringsverzoek van Nederland wordt op 13 juni behandeld.

Artistieke wereld

Nuto leidde tot zijn arrestatie, 17 april, een luxe leventje in de Dominicaanse Republiek. Een zoektocht naar zijn bijnaam op YouTube leidt tot verschillende video’s van hem als rapper.

De verdachte van drugshandel, wapenhandel, moord en andere misdaden in het Koninkrijk der Nederlanden liet samen met Mocro-maffia-leden Dennis Goedee en Terence Angelo Richard de Vries twee bedrijven registreren bij de Rijksdienst voor Industrieel Eigendom, Onapi, die zich toelegt op de artistieke wereld en evenement producties.

Eén bedrijf onder de naam Blue Amsterdam, opgericht in 2017 als een bar-restaurant en karaokecentrum, waar ook opnamestudiodiensten worden aangeboden. Het tweede bedrijf is Gangstamillo, opgericht in 2018 en is gewijd aan alles wat met het muziekindustrie te maken heeft.

Nuto nam muziekvideo’s op in de armste buurten van het land waarin hij pronkt met geld, kleding en luxe voertuigen, die door de autoriteiten in beslag worden genomen. In een daarvan verschijnt hij zelfs met een zakdoek met het schild van de Dominicaanse vlag, schrijft Diario Libre in Santa Domingo.

Op het YouTube-kanaal TRU2TRU Official staan verschillende audiovisuals, waarvan sommige al meer dan een miljoen keer bekeken zijn.