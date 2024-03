Evenementen NWO zoekt leden voor Dutch Caribbean Research Week 2024 Redactie 2024-03-21 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) roept wetenschappers uit Caribisch Nederland op om zich aan te melden als lid van de programmacommissie voor de Dutch Caribbean Research Week (DCRW) 2024.

Dit evenement wordt in november 2024 voor de vierde keer gehouden en verenigt de Caribische wetenschaps-community in een week vol lezingen, presentaties, discussies, culturele intermezzo’s en netwerkmogelijkheden.

DCRW 2024 wordt als hybride conferentie georganiseerd, waardoor deelnemers zowel vanuit de Cariben als Nederland kunnen aansluiten. Door het evenement in de ochtend in het Caribisch gebied te plannen, als het middag is in Nederland, is het voor iedereen toegankelijk. De conferentie wordt in de eerste week van november live uitgezonden vanuit de Cariben, met fysieke netwerkbijeenkomsten in beide regio’s.

De programmacommissie speelt een cruciale rol in de vormgeving van de DCRW 2024. Leden zijn verantwoordelijk voor de selectie van abstracts en adviseren over thema’s, sessies en culturele intermezzo’s. Dit biedt een unieke kans om invloed uit te oefenen op het programma en tegelijkertijd je wetenschappelijke netwerk uit te breiden. Van commissieleden wordt een tijdsinvestering van ongeveer zes online bijeenkomsten vanaf april 2024 verwacht.

NWO streeft naar een diverse en evenwichtige samenstelling van de commissie, dus wetenschappers en onderzoekers uit alle loopbaanfasen, onderzoeksinstellingen, locaties, geslachten en vakgebieden worden aangemoedigd om te reageren. Ook wetenschappers uit de bredere Caribische regio zijn welkom om zich aan te melden.