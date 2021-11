OB Curaçao blijft zes procent

49 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het tarief voor de omzetbelasting blijft zes procent. Dat maakt minister van Financiën Javier Silvania bekend. Eerder had het kabinet Pisas gezegd de OB te verhogen naar zeven procent.

Vanwege covid-19 en de hogere prijzen in de winkel wordt daar nu van afgezien. De plannen om omzetbelasting bij pinpas betaling direct in te houden en op de rekening van de overheid bij te schrijven blijven wel bestaan. Wetgeving moet dat mogelijk maken. Hoe minister Silvania het verlies aan inkomsten voor de overheid gaat betalen is niet bekend gemaakt.

