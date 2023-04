Ochtendkrant Bala stopt na 31 jaar met papieren krant

WILLEMSTAD – Ochtendkrant Bala stopt na 31 jaar met het maken van een papieren krant. Vanaf vandaag gaat de krant online verder. Volgens eigenaar Chati Constancia stijgen de drukkosten de pan uit en loont het niet meer om op papier te verschijnen.

Abonnees is gevraagd de verandering te ondersteunen en te blijven, zij het dan online via facebook. Een aparte website heeft de krant niet. Bedoeling is dat elke avond rond de klok van 22.00 uur de editie van de volgende dag beschikbaar is op Facebook.

De gedrukte media op Curaçao heeft het sinds corona flink moeilijk, geeft ook de middagkrant Amigoe toe. Die krant verhoogde onlangs zijn verkoopprijs, in navolging van Èxtra en Vigilante.