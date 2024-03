Nieuws Curaçao Ochtendkranten dinsdag 12 maart 2024 Redactie 2024-03-12 - 8 minuten leestijd

Antilliaans Dagblad en Extra: Stop negatieve publiciteit

CMC-directie houdt vakbond CBV en minister medeverantwoordelijk

Het Curaçao Medical Center (CMC) is in de afgelopen periode meerdere keren onterecht negatief in de publiciteit gekomen; en uit de meest recente brief van de directie aan minister Javier Silvania (MFK) blijkt dat het CMC zowel hem als de vakbond CBV hiervoor verantwoordelijk houdt.

In verband met de kwestie van de formatie en de ervaren werkdruk heeft de CBV niet of nauwelijks direct gecommuniceerd met de Raad van Bestuur (RvB): “Alle berichtgeving vanuit CBV of de minister verliep in dit verband via sociale media, vooral Facebook

Dit heeft een negatieve impact op het gevoel van vertrouwen dat de werknemer wil hebben, als het gaat om het borgen van zijn positie binnen de organisatie.” Aldus de brief die de drie CMC-directieleden gisteren naar de bewindsman hebben gestuurd.

De ziekenhuistop legt een flink deel van de verantwoordelijkheid van de onrust terug bij Silvania. Per 31 december 2023 was de totale formatie van CMC 1.291 fte (fulltime equivalents) en de bezetting 1.219; oftewel 72 vacatures, wat neerkomt op circa vijf procent.

“Voor CMC is het als gevolg van jarenlange ontoereikende bekostiging niet mogelijk om alle vacatures in te vullen in verband met het tekort aan liquiditeit om alle vaste kosten maandelijks te betalen. De totale personeelskosten voor CMC (zorg en ondersteunend) bedragen per 31 december jongstleden 51 procent van alle kosten van de bedrijfsvoering.”

Vakbond CBV had in een brief van 29 februari opmerkingen gemaakt over de uitstroom- en ziekteverzuimcijfers van CMC; de RvB echter, vindt het van belang op te merken dat deze ‘in lijn zijn met vergelijkbare zorginstellingen/organisaties in andere landen binnen het Koninkrijk’.

De ervaren hoge werkdruk heeft diverse oorzaken, aldus de leiding, onder meer door de gecreëerde onrust en negatieve publiciteit: “De recente uitspraken van de vakbond over de hoge werkdruk en het zich zorgen maken over een te lage bezetting, heeft hier ook deels mee te maken; de angst om fouten te maken.”

De RvB streeft intern naar een structuur van veiligheid. “De negatieve publiciteit brengt ook schade toe aan de ‘employer brand’ van CMC. Dit heeft een negatieve impact op de mate waarin CMC in staat zal zijn nieuwe medewerkers aan te trekken en te binden aan de organisatie.”

De frequente negatieve publiciteit – inclusief de ‘suggestieve wijze waarop casussen en zorgpunten door de externe stakeholders van CMC in de publiciteit worden gebracht’ – hebben een negatieve invloed binnen CMC. Bijvoorbeeld op medewerkers van de HR-afdeling, ‘waar met man en macht wordt gewerkt aan het werven en selecteren van professionals voor het ziekenhuis’; op afdelingshoofden en medewerkers, ‘die zich in kritiek over hun afdeling niet herkennen’; op medewerkers van afdelingen, ‘die de moed dreigen te verliezen en zich nog minder veilig voelen’; en op medewerkers ‘die door patiënten en familieleden worden bevraagd in hoeverre opname op hun afdeling gezien de omstandigheden wel veilig is’.

De negatieve publiciteit heeft, aldus het bestuur, ook impact op de mate waarin CMC in staat is om buitenlandse patiënten en zorgverzekeraars te overtuigen om zorgcontracten af te sluiten met CMC, zodat patiënten uit het buitenland ziekenhuiszorg in CMC ontvangen; dit is een belangrijke strategische pijler van het nieuwe ziekenhuis geweest en is nog altijd het geval, namelijk de ontwikkeling van medisch toerisme, wat goed is voor de deviezen van het Land Curaçao en kan bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling.

“De RvB van CMC doet hierbij nogmaals een oproep aan de minister om in gezamenlijke dialoog de financiële uitdagingen van CMC op te lossen in het kader van het algemeen belang van ziekenhuiszorg.

De oplossingsrichtingen hiervoor zijn meerdere malen schriftelijk bekendgemaakt aan de minister. CMC zal op 15 november 2024 zijn eerste lustrum vieren en voor de patiënten, de medewerkers en het volk van Curaçao zal het van groot belang en toegevoegde waarde zijn als de financiële uitdagingen waarmee CMC sinds de opening mee te maken heeft, dan structureel opgelost zijn.”

Extra: Het is genoeg geweest: De sectoren van veeteelt, visserij en landbouw laten zich niet langer misbruiken

Het misbruik moet nu stoppen, dat is wat veehouders en ook degenen uit de visserij- en landbouwsector luid en duidelijk hebben gezegd en aangegeven dat ze het niet langer accepteren.

Stanley Ignacio legde uit dat de sectoren van veeteelt, visserij en landbouw al lange tijd samenkomen met de overheid en alle andere instanties om een oplossing te zoeken voor de ellendige situatie die deze sectoren elke dag opnieuw zonder uitzondering ervaren.

Dit was de reden dat gisteren verschillende organisaties uit deze sectoren bijeenkwamen en unaniem overeenkwamen om alle organisaties van veehouders, landbouwers en vissers te benaderen, om zo een sterke commissie te vormen die actie gaat ondernemen tegen het misbruik door de Veterinaire Dienst, LVV en ook de overheid.

Ignacio legde uit dat elke regering heeft beloofd dat ze de veehouders, de landbouw- en visserijsector zouden bijstaan en ondersteunen, maar er gebeurt niets. Ook de laatste regering heeft niets gedaan. Nu zal er een einde worden gemaakt aan dit misbruik.

Bizarre situatie

Extra heeft vernomen van een recente situatie waarin een veehouder drie geiten had gebracht om te slachten, zodat hij het vlees kon verkopen. De eigenaar bracht zijn dieren en betaalde alles wat nodig was, en toen hij terugkwam om zijn vlees op te halen, hoorde hij dat de vriezer kapot was gegaan en als gevolg daarvan al zijn vlees bedorven was. Het meest wrede is dat ze hem tegelijkertijd lieten weten dat ze hem ook niet konden betalen, omdat er geen geld was om te betalen.

Dit soort misbruik vindt plaats bij alle overheidsinstanties die te maken hebben met veeteelt, visserij en landbouw. De klachten zijn talrijk.

Terwijl deze sector veel verliezen lijdt door diefstal en dergelijke, en zelfs de overheidsdiensten het verwaarlozen en toestaan dat deze sector geld blijft verliezen.

Daarom zal deze unie worden gevormd om definitief een einde te maken aan het misbruik dat plaatsvindt.

Antilliaans Dagblad: Unieke Kans om Caribisch Nederland op de kaart te zetten met Wiki goes Caribbean

Op zaterdag 23 maart vindt er in het Nationaal Archief in Den Haag een bijzondere bijeenkomst plaats: Wiki goes Caribbean. Deze middag biedt iedereen die geïnteresseerd is in de rijke geschiedenis en cultuur van Caribisch Nederland de kans om direct bij te dragen aan de zichtbaarheid en kennis hiervan op Wikipedia.

De bijeenkomst is een initiatief van de Wiki goes Caribbean Werkgroep van Wikimedia Nederland en de Dutch Caribbean Book Club, in samenwerking met het Nationaal Archief. Het doel is om de informatie over het Caribisch gebied op de Nederlandse en Papiamentstalige Wikipedia te verbeteren en uit te breiden.

De organisatoren benadrukken dat het voor het Caribisch gebied van groot belang is dat de verhalen en perspectieven juist en volledig worden weergegeven. “Veel kennis over Caribisch Nederland ontbreekt nog op Wikipedia, en juist dat willen we aanvullen met authentieke verhalen en perspectieven vanuit het gebied zelf,” aldus een woordvoerder van de werkgroep.

De bijeenkomst is niet alleen een kans om meer te leren over het bewerken van Wikipedia, maar ook om direct bij te dragen aan het verbeteren van de zichtbaarheid van Caribisch Nederland. Vrijwilligers van Wikimedia Nederland en medewerkers van het Nationaal Archief zullen aanwezig zijn om deelnemers te begeleiden bij het zoeken naar betrouwbare bronnen en het bewerken van Wikipedia-artikelen.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt tot 50 deelnemers. Geïnteresseerden worden daarom aangemoedigd om hun plaats zo spoedig mogelijk te reserveren. De organisatie herinnert alle deelnemers eraan hun laptop mee te nemen, zodat ze actief kunnen deelnemen aan het bewerken van artikelen.

Datum: Zaterdag 23 maart

Tijd: 13.00-16.00 uur

Locatie: Nationaal Archief, Den Haag