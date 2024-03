Algemeen Ochtendkranten donderdag 14 maart 2024 Redactie 2024-03-14 - 4 minuten leestijd

Antilliaans Dagblad: Tonnen schuld aan Aqualectra en lonen

Curom Broadcasting NV, het oudste radiostation van Curaçao, is failliet verklaard met aanzienlijke schulden. Het bedrijf laat achter: 400.000 gulden aan onbetaalde rekeningen bij Aqualectra, bijna 310.000 gulden aan achterstallige salarissen, en een belastingschuld van 1 miljoen gulden. Daarnaast zijn er schulden aan individuele personen variërend van 18.000 tot bijna 93.000 gulden en een schuld van ruim twee ton aan de directeur, Orlando Cuales.

Deze informatie komt naar voren in verband met het faillissement van het radiostation, dat recentelijk door het gerecht is uitgesproken.

De financiële problemen bij Curom Broadcasting, de oudste radiozender van Curaçao, waren al bekend, maar de omvang van de schulden was tot nu toe niet duidelijk.

Antilliaans Dagblad/Extra: TUI vliegt deze winter ook vanuit Brussel naar Curaçao

TUI voegt komende winter vluchten van Brussel naar Curaçao toe aan haar vliegschema. Deze nieuwe route wordt twee keer per week aangeboden vanaf 5 november, naast de bestaande veertien wekelijkse vluchten vanaf Amsterdam naar de ABC-eilanden.

De vluchten worden uitgevoerd met de TUI fly 787 Dreamliner, in een combinatieroute met Punta Cana op de Dominicaanse Republiek en zijn vanaf april te boeken, zowel op de Nederlandse website als via Nederlandse reisagenten.

Extra: Annuleer hofbesluit over homohuwelijk

De pastorale organisaties van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten roeren zich weer in het juridisch debat over het homohuwelijk door een brief te sturen aan de Hoge Raad. Zij zeggen: Laat de parlementen beslissen.

Het gaat hier niet om kerken, maar om zelf verklaarde pastoors en dominees. De Verenigde Protestantse Kerken distantiëren zich zelfs van dit soort brieven.

De brief is een reactie op wat er binnenkort komen gaat: uitspraak in cassatie op het vonnis van het Curaçaose Hof van 6 december 2022 over het homohuwelijk.

Naast een gedachtegang over de juridische aspecten van het Hofvonnis van 6 december en het advies van de advocaat-generaal van de Hoge Raad zeggen de organisaties ook dat een van de redenen waarom mentale problemen zo hoog zijn onder homoseksuelen te vinden is in de realiteit dat mensen een door God gegeven geweten hebben waarin het bewustzijn van goed en kwaad is geregistreerd in de ziel. Homoseksualiteit is een schending van Gods interne wet, daarom ervaart degenen die hierbij betrokken zijn voortdurend mentale stoornissen.

Advocaat-generaal Gerbrant Snijders adviseerde de Hoge Raad het vonnis van het Hof in Willemstad in stand te houden. Dit betekent dat het homohuwelijk op Curaçao en Aruba waarschijnlijk vanaf 31 mei volgend jaar niet meer door de overheid tegengehouden kan worden. Dan is de uitspraak van de Hoge Raad.

Antilliaans Dagblad/Extra: Nieuwe Bachelor Hotelmanagement

De University of the Dutch Caribbean (UDC) op Curaçao gaat in samenwerking met Saxion Hogeschool Nederland vanaf september een nieuwe bacheloropleiding hotelmanagement aanbieden.

“Deze internationale bacheloropleiding hotelmanagement is een unieke hybride opleiding”, aldus de directie, “omdat het eerste en het laatste jaar door UDC op Curaçao worden verzorgd en de studenten de tweede en derde jaar bij Saxion Hogeschool in Nederland volgen.”

Deze bacheloropleiding bereidt studenten voor op een carrière in de gastvrijheidsindustrie en maakt van hen ‘doortastende gastvrijheidsexperts met een positieve impact op de maatschappij’.

“Gastvrij, ondernemend en met een internationale mindset. Op zoek naar nieuwe uitdagingen en ervaringen. De toeristische sector op Curaçao heeft dringend behoefte aan goede jonge professionals. UDC en Saxion willen hieraan een significante bijdrage leveren.”

Vanavond om 18.00 uur vindt er een informatieavond plaats bij UDC in Landhuis Groot Davelaar.