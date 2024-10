Sport Odile van Aanholt genomineerd voor prestigieuze zeiltitels Dick Drayer 26-10-2024 - 1 minuten leestijd

Odile van Aanholt & Annette Duetz

SINGAPORE – Odile, de eerste Olympisch kampioen van Curaçao, is genomineerd voor twee internationale prijzen in de zeilwereld. Samen met haar bemanning Annette dingt zij mee naar de titel van Female World Sailor of the Year en die van World Sailing Team of the Year. Deze nominaties markeren een bijzonder moment in de sportgeschiedenis van Curaçao en Nederland en geven waardering aand Odile’s ongekende prestaties op wereldniveau.

De toekenning van beide prijzen gebeurt op basis van een gecombineerde stemming, waarbij de uitslag voor vijftig procent bepaald wordt door een vakjury en de overige vijftig procent door een publieke stemming. Met nog slechts 24 uur te gaan, wordt het eiland opgeroepen om massaal achter Odile en haar team te staan en hun steun te tonen via de online stemprocedure.

Odile’s nominaties komen na haar historische overwinning als eerste Curaçaose atleet met een gouden Olympische medaille. Deze erkenningen zijn niet alleen een mijlpaal voor haar als atleet, maar ook voor het eiland dat trots is op haar successen. De steun vanuit Curaçao zou doorslaggevend kunnen zijn om deze prestigieuze titels binnen te halen.

