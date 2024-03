Sport Odile van Aanholt haalt goud met zeilpartner in Lanzarote Redactie 2024-03-10 - 1 minuten leestijd

2024 Lanzarote 49er and FX Worlds © Sailing Energy / Lanzarote Sailing Center

LANZAROTE – In een spannende strijd op de wateren van Lanzarote hebben het Curaçaos’ Nederlandse duo Odile van Aanholt en Annette Duetz de wereldtitel in de 49erFX-klasse op hun naam geschreven. Met een sterke derde plaats in de medalrace verzekerden zij zich van de overwinning. Dit succes volgt op hun eerdere triomf in 2022, waarmee ze opnieuw hun wereldklasse tonen.

Van Aanholt en Duetz hebben zich wederom bewezen als de crème de la crème in het zeilen. Dit is de vierde wereldtitel voor Duetz en de derde voor Van Aanholt, die haar eerste wereldtitel behaalde met Elise de Ruijter. “Het voelt als een comeback na onze tweede plaats vorig jaar in Den Haag,” vertelde een opgetogen Van Aanholt tegen het ANP.