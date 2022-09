Offertes vier nieuwe onderzeeërs zijn de deur uit

DEN HAAG – De Nederlandse Defensie zegt een belangrijke mijlpaal te hebben bereikt in het project vervanging onderzeeboten. De offerteaanvraag is gereed. Volgende maand wordt deze aanvraag naar de drie kandidaat-werven gestuurd. De werven sturen vervolgens naar verwachting rond de zomer van volgend jaar hun biedingen.

Defensie heeft daarna enkele maanden nodig voor het analyseren van deze biedingen en neemt dan een besluit over de gunning. Dat schrijft staatssecretaris Van der Maat van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.

Van der Maat: “Het gaat om een belangrijk project en om veel geld. We zijn daarom bij de offerteaanvraag niet over een nacht ijs gegaan om te bepalen wat voor onderzeeboten we willen en hoeveel we ervoor willen betalen. Daarnaast willen we dat de boot bewapend kan worden, dat de boten op tijd worden geleverd en dat de Nederlandse industrie betrokken wordt bij de bouw en onderhoud. Deze mijlpaal luidt de volgende fase in.”

Zoals aangegeven in de Defensienota 2022 wil Defensie investeren in het versterken van de slagkracht van de krijgsmacht. De vervanging van de onderzeeboten, een niche-capaciteit binnen de NAVO en EU, is daar een belangrijk onderdeel van.

Voor de marine investeert Defensie bovendien in de aanschaf van langeafstandsraketten die vanaf fregatten en onderzeeboten zijn te lanceren. De Tweede Kamer wordt in 2023 nader over deze behoefte geïnformeerd.

Budget verhoogd

Het budget voor het project is verhoogd. Dit extra geld is deels gereserveerd in de Defensiebegroting 2023. Ook heeft Defensie geld vrijgemaakt door enkele projecten uit de lange termijnplanning te identificeren waarvan de midlife update later uitgevoerd kan worden.

Defensie acht dit voor nu acceptabel, omdat het effect op de operationele gereedheid beperkt zou zijn. Het kabinet vindt het project deze investering waard.

Van der Maat: “De onderzeeboot is een van onze belangrijkste strategische wapensystemen: ze zijn vrijwel onvindbaar en krachtig in elke fase van conflict. We kunnen ze daarom gebruiken voor veel verschillende taken. Defensie houdt in de offerteaanvraag vast aan vier stuks.

De n