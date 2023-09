Officiële opening Cultuurweek Curaçao met focus op erfgoed en creativiteit

WILLEMSTAD – De Cultuurweek op Curaçao is officieel geopend in een evenement georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport/Sector Cultuur en Sport (ESKD), in samenwerking met de Stichting Museo Tula (FMT) op Landhuis Kenepa.

Bij aankomst kregen alle bezoekers een vlaggetje met een boodschap die één van de drie principes van Tula vertegenwoordigt, vergezeld van muzikale animatie door Anthony Hooi.

De activiteiten begonnen met een ceremoniële begroeting van onze voorouders onder leiding van Richinel Ansano en Rose Marie Sling. Het officiële programma werd vervolgd met het zingen van het volkslied door de jonge Nedeon Sluis en een toespraak van de president van FMT, Shurby Alberto. Stichting Museo Tula heeft vervolgens een rapport over de geschiedenis van Curaçao overhandigd aan Nathania Engelhart, Ilka Willems en Minister Sithree van Heydoorn.

Themalied

Minister van Cultuur, Sithree van Heydoorn, hield zijn toespraak en verklaarde de Cultuurweek officieel voor geopend. Het themalied van de Cultuurweek werd gepresenteerd door Dibo D en Adjatay, gevolgd door de opening van een creatieve markt waar ondernemers en vrijwilligers hun creatieve producten presenteerden. Ook werd het monument ‘Nos no ke nada mas sino nos Libertat’ onthuld.

Het evenement ging verder met een presentatie getiteld “Tula Rebelde inmortal”, gegeven door spreker Susanne Camelia-Römer, gevolgd door reflecties van Professor Rose Marie Allen, Max Elstak, Jeanira Marshal en Christoffer Rosinda. Gedurende de dag waren er verschillende activiteiten zoals het versieren van doeken, leiderschapstrainingen, verhalen vertellen in de tuin, Afrikaanse mode shows en rondleidingen in het Kenepa-gebied.