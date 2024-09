Sint Maarten Officiële verkiezingsresultaten bevestigd: geen verandering in zetelverdeling Dick Drayer 02-09-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – De Centrale Kiesraad van Sint-Maarten heeft donderdag de officiële resultaten van de vervroegde parlementsverkiezingen van 19 augustus vastgesteld, na drie dagen van stemmen tellen in alle twintig stemdistricten en het herzien van alle ongeldige stemmen.

Hoewel sommige parlementsleden meer stemmen kregen, blijkt uit de officiële resultaten dat er geen wijzigingen zijn in de zetelverdeling of in de vijftien gekozen parlementsleden zoals eerder bekendgemaakt in de voorlopige resultaten.

Definitieve Resultaten

Volgens de definitieve resultaten was de opkomst onder de 22.750 stemgerechtigde kiezers 13.886. Van dat aantal waren 13.696 stemmen geldig en 190 ongeldig.

De resultaten laten verder zien dat de National Alliance (NA) de grootste partij is met 2.262 stemmen, wat hen drie zetels oplevert. De Unified Resilient St. Maarten Movement (URSM) behaalde 2.224 stemmen, goed voor drie zetels, waarvan één restzetel.

De Democratic Party (DP) behaalde 2.071 stemmen, wat hen drie zetels opleverde, inclusief een restzetel. De United People’s Party (UP) kreeg 2.043 stemmen, wat de partij twee zetels opleverde.

De Party for Progress (PFP) behaalde 1.946 stemmen en kreeg twee zetels; de Soualiga Action Movement behaalde 1.250 stemmen, goed voor één zetel, en Nation Opportunity Wealth (NOW) behaalde 1.243 stemmen, wat de partij ook één zetel opleverde.

Partijen die geen zetel behaalden, waren de Oualichi Movement for Change (OMC) met 521 stemmen en de Empire Culture Empowerment (ECE) met 136 stemmen.

Stemmen

De vijftien gekozen parlementsleden zijn onder meer URSM’s Dr. Luc Mercelina met 1.317 persoonlijke stemmen, de hoogste stemmenaantal in de verkiezingen.

PFP’s Ludmila de Weever met 690 stemmen, de op een na hoogste en UP’s Omar Ottley met 669 stemmen.

Andere gekozen parlementsleden zijn DP’s Grisha Heyliger-Marten, NOW’s Lyndon Lewis, SAM’s Franklin Meyers, DP’s Sarah Wescot-Williams, NA’s Egbert Doran, PFP’s Melissa Gumbs, DP’s Viren Kotai, NA’s Darryl York en Ardwell Irion, Francisco Lacroes, en URSM’s Richinel Brug en Sjamira Roseburg.

