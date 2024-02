Olie Bullenbaai onderhands verkocht

WILLEMSTAD – De geplande veiling van de Curaçao Refinery Utilities CRU gisteren, is afgewend door een succesvolle onderhandse verkoop van de opgeslagen fuel oil in de tanks van Bullenbaai. Dat meldt de Èxtra. De tanker Seasenator is sinds vorige week aangemeerd aan een steiger in Bullenbaai om bijna 500.000 vaten fuel oil op te halen.

De koper van de olie is officieel niet bekendgemaakt, maar geruchten wijzen naar zowel Lead World Group, die beweert eigenaar van het product te zijn, als Global Oil, die een contract heeft met Refineria di Kòrsou, RdK voor de productie van asfalt.

Pogingen van de ochtendkrant om meer informatie en bevestiging van details te verkrijgen van RdK-directeur Patrick Newton bleven onbeantwoord. RdK is de moedermaatschappij van CRU. Maar bronnen dicht bij de huidige coalitie hebben bevestigd dat de verkoop heeft plaatsgevonden en dat CRU een betaling van ongeveer 10 miljoen dollar heeft ontvangen.

Verwarring

Medewerkers van CRU zijn in verwarring over de gang van zaken, aangezien de komst van de tanker voor hen een verrassing was. Ze werden pas bij aankomst op het werk geïnstrueerd om de pomp aan te sluiten op de tank waarin de fuel oil was opgeslagen.

Er waren aanzienlijke problemen bij het laden van het schip. De oorspronkelijke steiger waar de tanker aanmeerde, had lekkende lijnen, waardoor zaterdag besloten werd de tanker naar een andere steiger te verplaatsen om de problemen op te lossen.

Technische staat

De laadwerkzaamheden moesten dinsdag al afgerond zijn, waarna de tanker het eiland zou verlaten. De problemen bij het laden van de tanker wijzen op de technische staat van het terminal in Bullenbaai, aldus de Èxtra.

Er is sprake van zorgwekkend uitstel van onderhoud. Volgens bronnen zou, indien dit uitstel niet wordt aangepakt, Bullenbaai geen optie meer zijn voor andere handelsbedrijven in brandstoffen om de terminal te huren.

Veilingen

Op 1 november 2023 werd een eerste veiling gehouden om de fuel oil te verkopen in een poging 8 miljoen dollar te verkrijgen die Caribbean Petroleum Refinery (CPR) op dat moment aan CRU verschuldigd was voor het huren van de tanks in Bullenbaai. I&E Petroleum Group, geregistreerd op Seru Loraweg, kocht de fuel oil voor 28,6 miljoen dollar.

Maar I&E Petroleum Group heeft het bedrag van 28,6 miljoen dollar nooit gestort volgens de veilingvoorwaarden. Daarna kwam Count Energy, die 28,5 miljoen dollar bood tijdens de tweede veiling. Maar ook Count Energy voldeed niet aan de betalingstermijn, waarna een derde veiling gepland was voor 6 december 2023.

Deze veiling werd op het laatste moment gestopt in de hoop dat Count Energy alsnog aan de betalingsverplichtingen kon voldoen. Nadat dit niet het geval bleek, werd de derde veiling alsnog georganiseerd voor 14 februari, die uiteindelijk ook werd geannuleerd omdat de fuel oil onderhands succesvol zou zijn verkocht.

Seasonator

De tanker ‘Seasenator’ heeft Curaçao op inderdaad gisteren in de ochtenduren verlaten, na bijna zes dagen op het eiland te hebben doorgebracht, wat langer was dan oorspronkelijk gepland. De tanker is vertrokken naar de St. Croix, op de Amerikaanse Maagdeneilanden, met dus brandstofolie die was opgeslagen in de terminal van Bullenbaai. Het gaat dan om bijna 450.000 vaten brandstofolie.

De Vigilante meldt dat Grey Rock Gathering and Marketing, een Amerikaans bedrijf, heeft betaald voor de fuel oil. Volgens een uitgebreid internationaal rapport van Associated Press werd deze olie als smokkelwaar beschouwd, waarbij de autoriteit van de Amerikaanse olie-autoriteit OFAC werd omzeild.

Het was niet gemakkelijk om een koper te vinden, schrijft de krant, hoewel de vraag blijft nu de fuel oil naar Amerikaans grondgebied in de tanks in St. Croix gaat. Het waarschijnlijke proces zal zijn om de fuel oil in St. Croix te verdunnen en de samenstelling van het product te wijzigen, en het is niet uitgesloten dat het product gedeeltelijk zonder OFAC-goedkeuring de Verenigde Staten binnenkomt, aldus de Vigilante.