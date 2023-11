Olie-industrie Curaçao kan profiteren van bemiddeling Qatar bij opheffen sancties

WASHINGTON – Door een cruciale bemiddelende rol van Qatar lijkt Curaçao te kunnen profiteren van de opheffing van Amerikaanse sancties tegen Venezuela. De Qatarese inspanningen hebben geleid tot een voorlopige deal om een raffinaderij en terminal op het eiland te herstarten, wat Curaçao potentieel zou kunnen terugplaatsen als een belangrijk centrum voor de verwerking en verscheping van Venezolaanse olie. Dat schrijft de Wall Street Journal.

Het diplomatieke succes van Qatar, dat al enige tijd in stilte gesprekken voerde tussen de Verenigde Staten en Venezuela, heeft in oktober geresulteerd in het verlichten van de sancties tegen het Zuid-Amerikaanse land.

Dit heeft de weg vrijgemaakt voor hernieuwde economische mogelijkheden in de regio, met name voor Curaçao. Het eiland, dat slechts 64 kilometer van de Venezolaanse kust ligt, hoopt zijn historische rol als doorvoerhaven voor olie naar internationale markten weer op te pakken.

Deze ontwikkelingen kunnen een significante impact hebben op de lokale economie van Curaçao, die voorheen sterk afhankelijk was van de olie-industrie. De herstart van de raffinaderij zou niet alleen economische voordelen kunnen opleveren, maar ook kunnen bijdragen aan de werkgelegenheid op het eiland.

Qatar heeft zich niet aangesloten bij de sancties van de VS tegen de regering van Nicolás Maduro in 2019, en heeft nu blijkbaar zijn neutrale positie benut om als bemiddelaar op te treden. Met de recente diplomatieke overwinning lijkt Qatar zijn financiële en geopolitieke invloed uit te breiden tot in de Caribische regio.

ORYX

Oryx, het Qatareze bedrijf dat eigendom is van de in Doha gevestigde Ghanim Bin Saad & Sons Group, onderzoekt minder betreden regionale bestemmingen en richt zich op financieel noodlijdende energiebronnen zoals die op Curaçao. Het bedrijf is al aanwezig in Caracas en Barbados en de website is beschikbaar in het Engels en Spaans.

Oryx heeft onlangs het Memorandum of Understanding ondertekend om de raffinaderij en de diepwaterterminal van Bullen Bay te exploiteren, en het in Vancouver gevestigde Maunsell Investment Management coördineert de commerciële en technische beoordeling van Oryx, voorafgaand aan een definitieve overeenkomst met Refineria di Kòrsou die begin volgend jaar wordt verwacht.

Volgens Maunsell bedraagt ​​een voorlopige schatting van de investering van Oryx meer dan $ 750 miljoen. Oryx zei in een verklaring dat het zijn portefeuille wil uitbreiden “met investeringsmogelijkheden in de olie- en gassector op Curaçao en andere landen in de regio.”

Asfalt

Het Amerikaanse bedrijf Global Oil Management Group renoveert al een klein deel van de raffinaderij om asfalt te maken, voornamelijk voor de Amerikaanse markt, en Oryx overweegt ook de bouw van een kleine LNG-terminal op het eiland ter vervanging van de meer vervuilende zware stookolie van de raffinaderij. energiebron en om nabijgelegen markten te bevoorraden, zeggen mensen die bekend zijn met de investeringsmogelijkheden.

Shell bouwde de raffinaderij in de hoofdstad van Curaçao, Willemstad, meer dan een eeuw geleden om de zware ruwe olie van Venezuela te verwerken, en “de raffinaderij zal niet aan de nieuwe emissienormen voldoen tenzij er een LNG-installatie wordt geïnstalleerd om deze te laten draaien”, aldus de plaatselijke milieuactivist Peter Van Leeuwen.

Het opheffen van de sancties tegen Venezuela staat op het punt om ook Venezolaans gas vrij te maken voor aangrenzende markten. Het nabijgelegen Trinidad en Tobago onderhandelt volgens de Trinidadiaanse regering over de import van Venezolaans gas voor verwerking in een door Shell geleide vloeibaarmakingsfabriek.

PdVSA

De Venezolaanse nationale oliemaatschappij Petróleos de Venezuela, beter bekend als PdVSA, had van de jaren tachtig tot 2019 een huurovereenkomst voor de exploitatie van Refineria di Kòrsou en de Bullenbaai-terminal. Zelfs voordat de VS begin 2019 de oliesancties oplegden, ging het al niet goed met PdVSA op Curaçao en andere Caribische eilanden, zoals Aruba en Bonaire.

Wanbeheer, onderinvesteringen en corruptie hebben de olieproductie van het bedrijf uitgehold, waardoor het zijn nabijgelegen activa niet kon onderhouden. Schuldeisersrechten op PdVSA-activa hebben een groot deel van de resterende oliehandel op de eilanden tot stilstand gebracht, wat de economische problemen nog verergerde, net toen het Caribische toerisme tijdens de Covid-19-pandemie afnam.

Jarenlang zocht Curaçao naar potentiële kandidaten voor de Refineria di Kòrsou, die ooit goed was voor duizenden lokale banen. De fabriek stond stil tot de afgelopen maanden, toen Global Oil een klein deel ervan begon te renoveren.

De president van Global, Harry Sargeant IV , zei dat het bedrijf “Venezolaanse ruwe olie voor de asfalteenheid zal zoeken in overeenstemming met de Amerikaanse sanctieregels.” Het bedrijf streeft ernaar om in mei te starten met de asfaltproductie.

Nieuw leven

Oryx zou zich echter richten op het nieuw leven inblazen van de rol van het eiland als logistiek tussenstation voor Venezolaanse olie en mogelijke uitbreiding naar gas.

Omdat de raffinaderij was ontworpen om zware olie uit het nabijgelegen Venezuela te verwerken, waren voorstellen om de fabriek opnieuw op te starten met behulp van alternatieve aanvoerbronnen economisch weinig zinvol, zeggen experts die bekend zijn met de operaties. Nu heeft Curaçao een kans om het vroegere bedrijfsmodel dat geld verdiende, te herstellen.

De Amerikaanse opschorting van de sancties tegen Venezuela “verbetert aanzienlijk de vooruitzichten voor een snelle herstart van de raffinaderijen”, zegt Patrick Newton , algemeen directeur van Refineria di Kòrsou.

Maar Curaçao staat voor uitdagingen. Eén daarvan is de concurrentie met andere kopers die strijden om Venezolaanse olie, die energievoorraden rechtstreeks naar de VS of andere markten zou kunnen transporteren. Er bestaat ook bezorgdheid dat andere verladers de diepwaterhaven van Curaçao zouden kunnen verlaten voor andere Caribische eilanden zoals Aruba.

Bovendien vormt de initiële periode van zes maanden voor verlichting van de sancties een risico voor aspirant-oliekopers zoals Curaçao. Refineria di Kòrsou zegt dat het momenteel op zoek is naar een ‘duurzamere’ licentie van het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat de sancties controleert.