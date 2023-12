Olie uit tank 9099 heeft mogelijk geen ontheffing sancties Amerika

WILLEMSTAD – Problemen met de herkomst van de olie die ligt opgeslagen in tank 9099 op Bullenbaai zorgen ervoor dat de inmiddels wel betaalde olie niet geleverd kan worden aan de koper, Count Energy uit Suriname.

De Venezolaanse olie heeft mogelijk geen vereiste OFAC-licentie die noodzakelijk is vanwege de sancties van de Verenigde Staten tegen Venezuela. Een OFAC-licentie is een vergunning die wordt uitgegeven door het Office of Foreign Assets Control (OFAC), een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Deze licentie is nodig voor transacties die anders verboden zouden zijn onder Amerikaanse sancties.

Correspondentbanken

De onzekerheid over de oorsprong van de olie en de naleving van de sancties heeft geleid tot aarzeling en problemen bij correspondentbanken. Deze banken zijn cruciaal voor het verwerken van internationale transacties, maar zijn terughoudend om betrokken te raken bij transacties die mogelijk sancties overtreden.

Zonder de juiste documentatie die aantoont dat de transacties voldoen aan de Amerikaanse regelgeving, riskeren deze banken zelf sancties of juridische gevolgen.

Colon

Eerder berichtte Curacao.nu (https://curacao.nu/beoogd-exploitant-raffinaderij-curacao-lijkt-venezuela-te-helpen-amerikaanse-sancties-te-omzeilen/) al dat Colon, een tanker varend onder Togo-vlag, 600.000 vaten stookolie in 2022 loste op Bullenbaai. Deze lading, eigendom van CPR, werd geïdentificeerd als afkomstig van Venezuela, wat in strijd zou zijn met de sancties. De vrijstelling van deze sancties gold tot 15 januari 2020.

Destijds zei Patrick Newton, directeur van RdK, dat zijn bedrijf de Amerikaanse sancties volledig naleeft en dat zijn contracten vereisen dat zijn klanten zich aan dezelfde wetten houden. De correspondent banken zijn daarvan kennelijk niet overtuigd.

CPR

De Surinaamse maatschappij Count Energy betaalde 28,5 miljoen dollar voor de 496.028 vaten brandstofolie, maar de betaling is er dus nog niet door. De transactie maakte deel uit van een poging van Refineria di Kòrsou (RdK) om een schuld van 8 miljoen dollar van Caribbean Petroleum Refinery (CPR) te innen voor de opslag van de olie.

Een eerdere veiling van de olie op 1 november, gewonnen door I&E Petroleum Group, werd geannuleerd nadat het bedrijf niet in staat was het vereiste bedrag van 28,6 miljoen dollar te storten.