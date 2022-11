Olieplatform Sevan Brasil succesvol geladen

WILLEMSTAD – Het platform ‘Sevan Brasil’ is gisteren succesvol geladen op het Chinese schip Hua Rui Long, dat hem de komende weken naar Singapore gaat brengen.

De olieplatform is 85 meter breed en 84 meter lang en vaart onder Panamese vlag. De ‘rig’ werd in 2012 gebouwd in China en kan tot tien kilometer diepte naar olie zoeken.

Het schip dat het platform vervoert kan zichzelf gedeeltelijk laten zinken, zodat de Sevan Brasil op het dek dat onder water ligt, geschoven kan worden.

Dat werk werd gisteren uitgevoerd door zes sleepboten van KTK en vier loodsboten van havenbeheerder CPA. Wanneer het platform Curaçao verlaat is nog niet duidelijk.