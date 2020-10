foto: Patrick Geers

Op Curaçao klapt tijdens een storm in september 2019 een olieplatform bovenop een koraalrif. Een deel van het rif raakt daarbij onherstelbaar beschadigd en sterft af, wat grote gevolgen heeft voor het zeeleven. Daarna gebeurt er niets.



Waarom wordt er geen actie ondernomen? Curaçaose politici steken hun kop in het zand en de schipeigenaar schuift de schuld van zich af.

Follow the Money heeft voor dit onderzoek gebruikgemaakt van openbare bronnen, ooggetuigenverslagen en documenten, plus correspondentie die is verstrekt door bronnen of de Curaçaose overheid.

