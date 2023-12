Olievervuiling Venezuela baart Aruba en Curaçao zorgen

WILLEMSTAD – Aruba en Curaçao houden de recente olievervuiling in Venezuela nauwlettend in de gaten. Het betreft een lekkage van koolwaterstoffen bij de El Palito-raffinaderij in Puerto Cabello, de staat Carabobo.

Het Crisis Management Office Aruba (CMO) zegt dat de vervuiling tot dusver geen gevaar vormt voor Aruba. Meteo Aruba is geïnformeerd om de zeestromingen te monitoren, zodat de situatie voortdurend geëvalueerd kan worden en de risico’s voor Aruba in kaart gebracht kunnen worden.

Volgens de ontvangen modellen en informatie van Meteo Aruba zal de stroming de komende 48 uur van oost naar west blijven gaan, en zal het niet noordwestelijk draaien, waardoor er geen gevolgen voor Aruba zijn. Intussen houdt het rampenbureau op Curaçao de gebeurtenis ook in de gaten.

Lekkage

De lekkage werd dinsdag voor het eerst ontdekt, vertelt Yohan Flores, een regionale directeur van de NGO Azul Ambientalistas, aan persbureau AFP.

“Een groot deel van de stranden van Puerto Cabello is getroffen”, zei hij, verwijzend naar de grootste haven van het land, 210 kilometer ten westen van de hoofdstad Caracas.

Staatsoliegigant PDVSA heeft de lekkage niet aangepakt, ook al zeggen NGO’s zoals de Caribe Sur Foundation dat de lekkage is ontstaan ​​in een afvallagune nabij de El Palito-raffinaderij, een van de belangrijkste in Venezuela.

Afval

De laatste olieramp in het gebied vond plaats in juli 2020, toen ook afval van de raffinaderij in zee stroomde. Dat ongeval verontreinigde het Morrocoy National Park, een toeristisch gebied met een twintigtal eilandjes met witte zandstranden.

Venezuela, dat een van de grootste oliereserves ter wereld heeft, zag zijn productie dalen van drie miljoen vaten per dag meer dan tien jaar geleden naar 850.000 vaten per dag nu, waarbij de productie later volgend jaar naar verwachting de één miljoen vaten zal overschrijden.