‘Ollongren kan beter investeren in WEB op Bonaire dan minder douche-advies geven’

DEN HAAG – Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kan zich beter richten op investeringen voor energiebedrijf WEB op Bonaire, in plaats van de bevolking op te roepen minder te douchen en de airco uit te zetten. Dat staat in een brief van het bestuurscollege aan de minister.

Ollongren’s oproep tot energiebesparing en verduurzaming komt aan de vooravond van een voorlichtingscampagne over duurzaam bouwen en wonen op de eilanden. Er ligt al maanden een voorstel voor het doen van dringende investeringen bij de energieleverancier, maar Ollongren hakt de knopen niet door, volgens het bestuurscollege.

