Olympisch kampioene Odile van Aanholt vandaag feestelijk onthaald op Curaçao

WILLEMSTAD – Zeilster Odile van Aanholt, Curaçao’s eerste Olympisch kampioene, komt vandaag aan op Hato Airport, waar ze feestelijk wordt onthaald. Van Aanholt won de gouden medaille in de 49er FX-klasse op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, samen met haar zeilpartner Annette Duetz. Het duo behaalde een zenuwslopende overwinning na een spannende finale in de medalrace, waarbij een vergissing bij de finish bijna roet in het eten gooide.

Van Aanholt en Duetz begonnen de medalrace met een sterke uitgangspositie, staande op de tweede plek in het klassement en met een voorsprong van twee punten op hun Zweedse concurrenten. Hoewel ze door een inschattingsfout dachten al gefinisht te zijn en in paniek een stuk verder moesten varen, slaagden ze erin hun voorsprong te behouden en de gouden medaille veilig te stellen. Deze prestatie markeert een historische overwinning voor Van Aanholt, die met haar gouden medaille zowel Curaçao als Nederland trots heeft gemaakt.

De aankomst van Van Aanholt wordt groots gevierd en de organisatie roept de Curaçaose gemeenschap op om haar met vlaggen, ballonnen en decoraties in de kleuren van de Curaçaose vlag te verwelkomen. Om 17.00 uur vandaag kunnen fans haar verwelkomen bij de aankomsthal van Hato Airport. Odile van Aanholt (l) & Annette Duetz

