Politie en Justitie OM Curaçao: minder boetes, meer geld Dick Drayer 22-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In 2023 zijn er in totaal 15.136 oproepingsproces-verbalen (OPV’s) uitgeschreven door de verschillende opsporingsdiensten. Dat staat in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie dat vandaag is gepubliceerd.

OPV’s zijn overtredingen waarop in beginsel een geldboete staat. Het aantal is afhankelijk van het aantal controles en geconstateerde overtredingen tijdens de acties, schrijft het Openbaar Ministerie in zijn jaaverslag 2023.

De totale hoogte van de geïnde boetes is een record, hoewel het aantal opv’s is gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring is dat dat er meer geïnd is van boetes van voorgaande jaren dan het lopend jaar.

De meeste overtredingen zijn op het gebied van verkeer zoals: het rijden zonder geldig rijbewijs, met ongeldige keuringskaart, onverzekerd rijden, het rijden zonder het afdragen van de motorrijtuigenbelasting en het rijden zonder veiligheidsgordel.

