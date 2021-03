OM Curaçao start groot onderzoek naar corruptie en normafwijkend gedrag agenten

Het Openbaar Ministerie op Curaçao is een groot onderzoek gestart naar corruptie en normafwijkend gedrag bij politieagenten. Politieambtenaren zouden zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal uit woningen, dan wel poging daartoe, overtreding van de opiumlandsverordening en misbruik van ambtsbevoegdheid.

Bureau Interne Zaken van het Korps Politie Curaçao leidt het onderzoek dat de naam Outpost draagt. Vier verdachten zitten op dit moment vast, hun voorarrest is zojuist met acht dagen verlengd.

De verdachten zitten in beperkingen en kunnen dus alleen contact hebben met hun raadsman of raadsvrouw.

Curaçao wordt geplaagd door wangedrag van agenten. In 2018 werd er bij een inbraak op een politiebureau een grote partij cocaïne uit een kluis in het politiecomplex gestolen. De 600 kilo drugs waren eerder juist door de politie in beslag genomen.

Onlangs bleek dat een hoofdagent 50.000 gulden had ‘geleend’ van een slachtoffer die daarvan beroofd was. De dader was opgespoord, maar het in beslaggenomen geld verdween.