OM Curaçao start onderzoek drugscontrole Marnix College

33 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag bekendgemaakt dat de Landsrecherche onder leiding van een officier van justitie een onderzoek gaat instellen. Dit naar aanleiding van de politiecontrole die dinsdag op de middelbare school plaatsvond. Minderjarige jongens en meisjes moesten zich uitkleden en naakt bukken in aanwezigheid van agenten en docenten.

Minister-president en tevens minister van Justitie, Gilmar ‘Pik’ Pisas, sprak donderdag met docenten van de school en kondigde aan dat onderzocht wordt wat er mis is gegaan. Volgens hem is duidelijk dat de controle veel te ver is gegaan. Hij begrijpt dat leerlingen en ouders hierdoor geschokt zijn.

Enkele agenten die de controle hebben uitgevoerd zijn verplicht met vakantie gestuurd en ten minste één docent is geschorst. Er is inmiddels aan docenten, leerlingen en ouders nazorg geboden. Eerder werd al besloten om het Marnix College Cas Cora gisteren en vandaag gesloten te houden.

In verband met het lopend onderzoek wordt er op dit moment verder geen mededelingen meer gedaan door het Openbaar Ministerie.

Lees ook: