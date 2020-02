OM dagvaardt makelaar om niet melden ongebruikelijke transactie

23 Gedeeld

Het Openbaar Ministerie verdenkt een makelaar van het niet volledig onderzoek doen naar de herkomst van geld bij vastgoedtransacties en heeft hem nu gedagvaard.

Het verrichten van diensten aan anonieme cliënten is strafbaar. Een cliëntenonderzoek is verplicht. Zo’n onderzoek geeft inzicht met wie hij zaken doet en wat de herkomst is van gelden die gemoeid zijn met de dienstverlening en het aankopen van vastgoed.

Makelaars en notarissen zijn verplicht cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit (voorheen het MOT). Doen zij dat opzettelijk niet, dan maken zij zich schuldig aan een misdrijf.

De Financial Intelligence Unit heeft onderzoek gedaan bij verschillende makelaars en notarissen en constateerde diverse tekortkomingen. Hierop is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Die heeft de verdachten in deze zaken een transactiegesprek aangeboden. Daarbij zijn boetes tussen de NAf. 12.000 en NAf. 15.000 uitgeschreven.

Een van deze makelaars heeft zijn transactie niet betaald en is nu gedagvaard.