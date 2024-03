Nieuws Curaçao OM eist 22 jaar cel na dodelijk Curaçaos’geweld bij tankstation in Tilburg Dick Drayer 2024-03-09 - 3 minuten leestijd

Foto: Vigilante

BREDA – Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Breda een gevangenisstraf van 22 jaar geëist tegen de 42-jarige Tilburger Javier L., van Curaçaose afkomst. Hij wordt verdacht van de moord op zijn plaatsgenoot Ludson S. in 2022, eveneens uit Curaçao. De tragische gebeurtenis, die bij een tankstation in Tilburg plaatsvond, is vastgelegd door beveiligingscamera’s. Volgens het OM is Ludson S. de broer van Ludgardo S., die naar verluidt betrokken was bij de organisatie rond de moordaanslag op Peter R. de Vries.

De fatale schietpartij, waarbij Javier L. van dichtbij meerdere schoten loste op Ludson S., vond plaats op 21 december 2022 rond 18:00 uur bij een tankstation langs de Ringbaan-Oost in Tilburg. Ten tijde van het incident waren er meerdere getuigen aanwezig. “De beelden die velen hebben gezien, moeten ontzettend traumatisch zijn. Het is een wonder dat niemand anders door de kogels is geraakt,” zei de officier van justitie tijdens de rechtszitting. “Dit misdrijf wekt brede gevoelens van onveiligheid op in de samenleving, iets wat we de verdachte zwaar aanrekenen.”

De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar. Op de dag van het incident hadden ze een conflict tijdens de uitvaartdienst van de rapper Boechi. Dit conflict zou te maken hebben gehad met een eerdere aanrijding.

Herontmoeting bij het tankstation De twee mannen kwamen elkaar later die dag weer tegen bij het tankstation. Javier L. was daar met vrienden toen Ludson S., samen met zijn broer en nog een persoon, arriveerde. Toen de broer een geladen wapen bij Javier L. zag, sloeg hij op de vlucht. Javier L. achtervolgde hem eerst, maar richtte zijn aandacht vervolgens op Ludson S. toen deze uit de auto stapte.

Camerabeelden tonen aan hoe Javier L. zeven keer schoot, waarna Ludson S. neerviel. Daarna haalde Javier L. nogmaals de trekker over en schoot Ludson S. van dichtbij door het hoofd. De laatste twee schoten bleken fataal te zijn, volgens onderzoek door de patholoog en forensische opsporing.

Het OM beschouwt het als moord, omdat Javier L. bewust een vuurwapen droeg en verklaarde niet te zullen wachten met schieten bij een confrontatie. Deze verklaring, ondersteund door de camerabeelden, toont aan dat Javier L. meteen in de aanval ging. “Het lijkt erop dat deze ontmoeting voor de verdachte niet toevallig was. Hij zocht de confrontatie op en gaf niet op, maar veranderde enkel zijn focus naar de andere broer,” lichtte de officier toe.

Geen noodweer Volgens het OM was er ten tijde van de schietpartij geen sprake van een noodsituatie. Javier L. had de kans zich te bedenken nadat het slachtoffer al op de grond lag. “Uit het afvuren van de dodelijke schoten blijkt dat de verdachte zijn plan heeft voltooid. Zo koelbloedig en wreed zien we het zelden. Het is niet anders te omschrijven dan dat de verdachte het slachtoffer van dichtbij heeft geëxecuteerd,” aldus de officier.

De rechtbank doet op 22 maart uitspraak in deze zaak.