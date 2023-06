OM eist 22 jaar cel voor liquidatie Shantienne Frans in Rotterdam

ROTTERDAM – Het Openbaar Ministerie heeft 22 jaar celstraf geëist tegen twee mannen uit Rotterdam, van 21 en 22 jaar oud, voor hun betrokkenheid bij de moord op de Curaçaoënaar Shantienne Frans (34), in mei vorig jaar. Ze worden beschuldigd van moord, illegaal wapenbezit en brandstichting.

Op de avond van de moord wachtten de verdachten, vermoedelijke schutter Reinaldo M. en vermeend regisseur Cleiton A., het slachtoffer op buiten zijn huis. Toen Frans naar buiten kwam, werd hij verschillende keren beschoten. Na een poging tot vluchten werd hij weer beschoten en stierf ter plekke.

De schutter werd op beelden van een getuige gezien terwijl hij in een grijze BMW stapte die vervolgens snel wegreed. De auto werd later brandend gevonden, het resultaat van de verdachte brandstichting. De inzittenden vluchtten op een scooter die een dag eerder verborgen was.

Uitgebreid onderzoek toonde aan dat de telefoon van Reinaldo M. de avond van de moord contact maakte met een nabijgelegen mast. Bovendien kwam een broek gezien op camerabeelden overeen met die op de beelden van de liquidatie. Een chatgesprek tussen de verdachten een dag voor de moord suggereert plannen voor de liquidatie.

Bij de uitgebrande auto werd een deel van een verbrande handschoen met het DNA van Cleiton A. gevonden. Zijn DNA werd ook aangetroffen op de hulzen op de plaats delict. Het motief voor de moord is niet vastgesteld, en beide verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht.

Shantienne Frans, het slachtoffer, was de broer van Merwin “Junny” Frans, die in mei 2020 werd vermoord. De daders in die zaak kregen respectievelijk 18 en 17 jaar gevangenisstraf.

De uitspraak van de rechtbank wordt over twee weken verwacht.