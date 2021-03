OM gaat overtreders covid maatregelen telefonisch benaderen

WILLEMSTAD – Personen die een proces verbaal hebben gekregen voor het overtreden van de Corona maatregelen, zullen door het Openbaar Ministerie telefonisch worden benaderd en een transactie worden aangeboden.

Indien de transactie niet wordt betaald, wordt de betrokkene gedagvaard en zal de zaak op zitting worden behandeld. Het bedrag dat na de zitting betaald moet worden is in veel gevallen hoger dan het transactie bedrag. Opzettelijke overtreding van de Coronamaatregelen is een misdrijf. Veroordeling hiervoor levert dus een strafblad op. Betaling van de transactie kan dit voorkomen.