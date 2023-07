OM: geen integriteitsissue bij lesgeven van magistraten

Het Openbaar Ministerie is in verweer gekomen nadat op sociale media de integriteit van het OM in twijfel werd getrokken. Bepaalde onderzoeken zouden niet worden opgepakt omdat een officier van Justitie les zou geven bij een bepaald opleidingsinstituut.

In algemene zin werd aangegeven dat het niet binnen de democratische rechtsstaat past dat magistraten, rechters en officieren van justitie les geven aan opleidingsinstituten en/of aan een universiteit.

Deze suggesties zijn volgens het OM volstrekt onjuist, het betreffende onderzoek is juist in volle gang.

Conform de Rijkswet Openbare Ministeries mogen leden van het Openbaar Ministerie, waaronder officieren van justitie, nevenfuncties of nevenactiviteiten verrichten, zolang deze activiteiten geen belangenverstrengeling met zich meebrengen.

Alle officieren van justitie geven conform dezelfde Rijkswet OM jaarlijks aan wat hun nevenactiviteiten zijn en door het Openbaar Ministerie wordt getoetst of deze activiteiten toegestaan zijn, of niet.

De nevenactiviteiten worden in een register bijgehouden. Ook de officier van justitie waarnaar wordt gerefereerd, geeft jaarlijks aan wat zijn nevenactiviteiten zijn.

Belangenverstrengeling

In het verleden heeft betrokkene enkele jaren vijf avonden per jaar bij een bepaald opleidingsinstituut les gegeven. Geen van die activiteiten werd of wordt door het Openbaar Ministerie gezien als een belangenverstrengeling.

Het geven van colleges aan een universiteit of andere (opleidings)instantie wordt niet gezien als een conflict of interest. Niet alleen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar ook in Nederland en in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, geven rechters, advocaten en officieren van justitie les aan hogescholen en universiteiten.

Juist omdat het personen betreft die zelf in het juridisch terrein werkzaam zijn, beschouwen opleidingsinstituten het van toegevoegde waarde bepaalde colleges door hen te laten verzorgen, omdat deze docenten niet alleen vanuit de theorie kennis overdragen, maar ook vanuit de praktijk.