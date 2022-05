OM heeft nog niet gereageerd op verzoek Schotte om betalingsregeling

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie zal Gerrit Schotte vandaag nog niet naar de gevangenis brengen vanwege de ontnemingszaak. De ex-premier moet 1,8 miljoen gulden op tafel leggen om dat te voorkomen.

Schotte wil een betalingsregeling en heeft daarom een brief gestuurd, maar die is nog niet beantwoord. Zodra dat wel het geval is zal duidelijk worden of de ex-premier wel of niet terug moet naar de SDKK-gevangenis. Daar zat hij eerder een straf uit vanwege ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het OM heeft gezegd dat een betalingsregeling mogelijk is, maar dat het maandelijks bedrag in goede verhouding moet staan tot het totaal. De vraag is of Schotte daaraan kan voldoen en ook garanties daarvoor af kan geven.