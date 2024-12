Algemeen Om het leven gebrachte jongen (12) in Groningen is Yu di Korsou Maarten Schakel 31-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De 12-jarige Gianny-Davey, die zondagmiddag vermoedelijk door zijn vader om het leven is gebracht in Groningen, heeft een Curaçaose achtergrond. Het slachtoffer woonde bij zijn moeder in Amsterdam, maar bracht enkele dagen door bij zijn vader, die ook van Curaçaose afkomst is. De politie heeft bevestigd dat het om een misdrijf gaat en heeft de 45-jarige vader gearresteerd.

Rond 14.00 uur kreeg de politie een melding over een ernstig incident in de woning aan de Blekerstraat in Groningen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. De vader werd direct aangehouden in de woning.

De politie onderzoekt de zaak als een incident in de familiaire sfeer. De verdachte zit vast in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Achtergrond van de verdachte

De politie is terughoudend met verdere informatie vanwege het lopende onderzoek. Over de achtergrond van het misdrijf en informatie over de vader is formeel nog niets bekend. Enkele Papiamentstalige nieuwswebsites spreken over een man met de initiaal K. Een case-manager van Slachtofferhulp Nederland staat de familie van het slachtoffer bij. Volgens de medewerker van slachtofferhulp is de familie volledig verslagen en heeft zij nu vooral behoefte aan rust.

Onderzoek gaat door

Zondag startte de politie met een grootschalig onderzoek in de woning, waarbij forensische experts en rechercheurs aanwezig waren. Ook is er buurtonderzoek gedaan. Vandaag wordt het onderzoek in en rond de woning voortgezet.

Het onderzoek naar de precieze toedracht van het incident loopt nog. De vader zal vandaag, dinsdag 31 december, worden voorgeleid aan de rechter.

9.079