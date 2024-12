Politie en Justitie OM onderzoekt minister Silvania Maarten Schakel 06-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie onderzoekt de instructie van Minster van Financiën Javier Silvania om alle openstaande belastingschulden van 2017 en daarvoor niet meer te innen. Dat staat in een beschikking die het Antilliaans Dagblad in handen heeft.

Het Openbaar Ministerie is bezig met een zogenaamd feitenonderzoek. Het vermoeden dat ze daar mee bezig waren, bestond al sinds september, maar kon tot nu toe niet worden bevestigd.

Dos Bui

In april deed journalist Yves Cooper, middels zijn stichting ‘Dos Bui’ (Twee Boeien) waar oud-premier Stanley Betrian adviseur van is, al aangifte tegen minister Silvania in de ‘kwijtscheldkwestie’. Die aangifte werd niet ontvankelijk verklaard, omdat zijn stichting geen directe belanghebbende is. Desondanks heeft het Openbaar Ministerie besloten om op eigen initiatief het onderzoek naar de belastingkwijtschelding in te stellen en de punten van de klagende partij Dos Bui mee te nemen in haar onderzoek.

Schone lei

De gedachte achter het stoppen met de inning van oude belastingschulden, is volgens de minister dat daardoor meer aandacht besteed kan worden aan het innen van recente schulden. Vaak zijn oude belastingschulden moeilijk te innen. Door een streep door die inning te zetten, kan de Belastingdienst met een schone lei aan de slag en zich volledig richten op recente invordering.

Kritiek

De instructie van Silvania leidde tot veel kritiek. Zo zou de landskas hierdoor veel geld mislopen. Ook zouden wanbetalers op deze manier worden beloond en voelden mensen die tot 2017 altijd netjes hebben betaald, zich juist bekocht.

