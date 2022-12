OM roept mensen op om 2023 te beginnen zonder openstaande boetes

WILLEMSTAD – Begin het nieuwe jaar zonder schulden. Die oproep doet het Openbaar Ministerie via het loket van Paga bo But. Vanaf morgen tot en met woensdag zeven uur ’s avonds is die open om openstaande boetes te betalen of om een betalingsregeling te treffen.

Het loket gaat al om half acht ’s ochtends open, tussen half twaalf en half twee luncht het personeel. Op donderdag 22 december is het loket non-stop open van half acht tot zeven uur.

Op de luchthaven controleert het Openbaar Ministerie ook op openstaande boetes. Dit betekent dat deze betaald moeten worden voordat men naar het buitenland reist.