PHILIPSBURG – Het Openbaar Ministerie op Sint-Maarten wil 17 miljoen dollar afpakken van Theo Heyliger. Vorig jaar werd de voormalig politicus tot 5 jaar cel veroordeeld vanwege corruptie en witwassen.

De onteigeningsclaim van 17 miljoen omvat niet alleen de criminele opbrengsten van de zaak waarin Heyliger is veroordeeld, maar ook het geld dat is verdiend met andere misdaden waarvoor Heyliger niet is veroordeeld, aldus het OM in Philipsburg.