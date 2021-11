OM wil ‘Henki’ van Immigratie toch achter de tralies

12 Gedeeld

‘Henki’ Calmes (61) moet vijftien maanden de bak in en mag vijf jaar niet op de payrol van de Immigratiedienst staan. Althans dat is de eis van het Openbaar Ministerie in hoger beroep.

Calmes werd op 25 september 2017 aangehouden op Hato, waar hij werkt als teamleider grensbewaking bij Immigratie.

Daar zou hij een kind van een crimineel uit Colombia een stempel in zijn paspoort hebben gegeven, maar geen registratie hebben gedaan in het bordermanagementsysteem.

Calmes werd in Eerste Aanleg vrijgesproken van ambtelijke corruptie, maar veroordeeld voor bezit van cocaïne. De rechter legde hem toen een taakstraf op en een voorwaardelijke gevangenisstraf op van zes maanden met een proeftijd van drie jaar.

Het OM ging in beroep, en eist nu dat Calmes vijftien maanden de gevangenis ingaat met aftrek van 35 dagen voorarrest. Ook zou Calmes vijf jaar lang niet meer mogen werken in zijn functie bij Immigratie.

De rechters in hoger beroep doen op 2 december uitspraak.