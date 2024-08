Consumenten Ombudsman: Cooper ernstig in de fout bij klachtbehandeling Redactie 26-08-2024 - 3 minuten leestijd

Foto: Archief

WILLEMSTAD – De Ombudsman van Curaçao, die als onafhankelijke autoriteit toeziet op het functioneren van de overheid, heeft scherpe kritiek geuit op de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper. In een brief aan de voorzitter van de Staten, beschuldigt de Ombudsman de minister ervan zijn gezag te ondermijnen door herhaaldelijk te weigeren samen te werken bij het behandelen van klachten van burgers. Dit gedrag, dat in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur, vormt volgens de Ombudsman een ernstige schending van de rechten van de burgers.

In de brief van 20 augustus verwijst de Ombudsman naar achttien individuele klachten die hij sinds september 2023 heeft aangeboden aan minister Cooper. Deze klachten hebben betrekking op het grondbeleid van de Uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer (UO Domeinbeheer), een instantie die onder de verantwoordelijkheid van de minister valt. De klachten gaan onder andere over legalisatieverzoeken, aanvragen voor overheidsterreinen, overdracht van huurpercelen, omzetting van huurpercelen in erfpachtpercelen, en uitbreiding van domeinpercelen.

Ondanks herhaalde verzoeken om deze klachten binnen een redelijke termijn van vier maanden af te handelen, heeft de minister tot op heden niet gereageerd. De Ombudsman geeft aan dat hij vanwege het gebrek aan respons zijn onderzoek naar de klachten heeft voortgezet en dat de voorlopige bevindingen al in juni van dit jaar aan zowel de verzoekers als de minister zijn voorgelegd. Opnieuw heeft de minister geen enkele reactie gegeven, wat de Ombudsman heeft doen besluiten om zijn onderzoek te bundelen en af te ronden in een definitief rapport.

Gebrek aan medewerking

De Ombudsman stelt vast dat de minister niet alleen heeft nagelaten om inhoudelijke beslissingen te nemen, maar ook structureel weigert om de gevraagde documenten en inlichtingen te verstrekken. De minister heeft geen formeel standpunt ingenomen over de klachten en heeft op geen enkele manier gecommuniceerd met de Ombudsman of de betrokken burgers. Dit gebrek aan medewerking ondermijnt niet alleen het gezag en de effectiviteit van het instituut van de Ombudsman, maar leidt ook tot een onfatsoenlijke behandeling van de burgers die met hun klachten naar de overheid zijn gestapt.

De Ombudsman benadrukt dat de huidige opstelling van minister Cooper in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het tijdig en zorgvuldig behandelen van klachten en het respectvol bejegenen van burgers. Door deze principes te negeren, toont de minister volgens de Ombudsman geen oog voor de rechten en zorgen van de burgers en laat hij zien zich niet druk te maken over de consequenties van zijn handelen. Dit gedrag schaadt niet alleen het vertrouwen van de burgers in de overheid, maar ondermijnt ook de democratische controle en transparantie die nodig zijn voor een goed functionerende rechtsstaat.

Tot slot doet de Ombudsman een dringende aanbeveling aan minister Cooper om binnen acht weken na dagtekening van het rapport alsnog te beslissen op de individuele klachten van de verzoekers. Hiermee hoopt de Ombudsman dat er alsnog recht wordt gedaan aan de zorgen van de burgers en dat de minister zijn verantwoordelijkheid als overheidsfunctionaris serieus neemt.

