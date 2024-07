Nieuws Curaçao Ombudsman Curaçao pleit voor bescherming van kinderen bij afsluiting water Redactie 28-07-2024 - 3 minuten leestijd

Keursly Concincion - foto website ombudsman curacao

Door Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

De Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, vraagt opnieuw aandacht voor de problematiek rond het afsluiten van water, met name de impact hiervan op kinderen uit getroffen gezinnen. De Ombudsman grijpt de recente Nederlandse wet aan, die het afsluiten van water voor gezinnen met kinderen verbiedt, om deze kwestie ook op Curaçao op de agenda te zetten.

Nederlandse wet

Sinds kort is in Nederland een wet van kracht die ervoor zorgt dat gezinnen met kinderen niet meer afgesloten mogen worden van water. De Ombudsman, die sinds 2020 ook de rol van Kinderombudsman vervult, hoopt dat deze ontwikkeling op het eiland de urgentie van de situatie benadrukt. “In Nederland is nu wettelijk vastgelegd dat kinderen extra bescherming nodig hebben als het gaat om de toegang tot schoon drinkwater. Dit zou ook hier moeten gelden,” zegt hij.

Huidige situatie

Op Curaçao wordt de watervoorziening beheerd door Aqualectra, een monopoliebedrijf. Ondanks verschillende regelingen en sociale programma’s blijven veel gezinnen onder de armoedegrens kampen met afsluitingen. Concincion stelt dat de situatie nu zo ernstig is dat individuele gevallen aan de rechter voorgelegd moeten worden om de mensenrechten van de getroffen kinderen te waarborgen.

Yvonne van Olf, voorzitter van de vereniging Hende i Medio Ambiente (HiMa), deelt deze zorgen. “Ik heb onlangs met de Ombudsman gesproken en hij vertelde mij dat er gemiddeld één huishouden per week wordt afgesloten. Dit is schokkend en onacceptabel,” aldus van Olf. HiMa zet zich in voor de bescherming van het milieu en de rechten van burgers op Curaçao, waaronder toegang tot schoon drinkwater.

De vereniging is begin dit jaar in hoger beroep gegaan tegen een recente uitspraak van rechter Kimberley Lasten, die een algemeen verbod op het afsluiten van water niet ondersteunde. Volgens HiMa zijn zowel de wetgeving, het beleid als de praktijk in strijd met fundamentele kinder- en mensenrechten.

Oproep tot actie

De Ombudsman roept de overheid en Aqualectra op om samen te werken aan een oplossing. Hij wijst erop dat het nu tijd is voor concrete maatregelen en dat er een dringende noodzaak is om de rechten van kinderen te beschermen. “De overheid moet verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat het beleid van Aqualectra in lijn is met de jurisprudentie en internationale mensenrechtennormen,” aldus Concincion.

Yvonne van Olf benadrukt de noodzaak van betere gegevens en transparantie van Aqualectra. “Het elektriciteitsbedrijf heeft hun administratie niet goed op orde, en concrete cijfers worden vaak niet verstrekt onder het mom van privacy. Dit moet veranderen,” zegt zij.

Grote kans op succes

Met de uitspraak van de Nederlandse rechter in de hand, is er volgens de Ombudsman een grotere kans dat ook op Curaçao vergelijkbare juridische stappen succesvol zullen zijn. Hij benadrukt dat de bescherming van kinderrechten en het recht op schoon drinkwater fundamentele zaken zijn die niet langer genegeerd kunnen worden.

De Ombudsman heeft inmiddels contact gezocht met verschillende ministeries en Aqualectra om deze kwestie op de politieke agenda te zetten en verwacht dat er binnenkort verdere stappen zullen worden ondernomen. “We moeten nu handelen om te voorkomen dat nog meer kinderen de dupe worden van deze situatie,” besluit hij.



