Ombudsman monitort de ontwikkelingen rondom controle Marnix College

WILLEMSTAD – Het bureau van de Ombudsman monitort als onafhankelijk instituut de ontwikkelingen rond de omstreden preventieve controle bij het Marnix College Cas Cora vorige week, schrijft het Antilliaans Dagblad.

De ombudsman wil uiteindelijk zelf kunnen beoordelen in hoeverre de rechten van het kind zijn gerespecteerd. Dat schrijft ombudsman Keursly Concincion in een brief aan minister van Justitie, Gilmar Pisas (MFK). „Hoewel op dit moment nog onvoldoende concrete informatie beschikbaar is, staat het in het onderhavige geval reeds vast dat medewerkers van het Korps Politie Curacao (KPC) minderjarigen in een schoolomgeving aan en in hun lichaam hebben gefouilleerd.”

De ombudsman verzoekt de minister dat het onderzoek naar het voorval met de nodige urgentie wordt uitgevoerd, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden tegen de personen die zich onbehoorlijk hebben gedragen.

